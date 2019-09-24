إصابة ميسي خلال مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني (فيديو)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد فياريال، اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويتقدم البلوغرانا 2-1 أحرزهما غريزمان من صنع ميسي، وأرتور، وقلص الفارق كازورلا، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وأظهرت الشاشات معاناة ميسي من إصابة عضلية، ليقوم المدرب أرنستو فالفيردي باستبداله بالفرنسي عثمان ديمبلي، العائد من الإصابة بعد فترة طويلة، خلال الشوط الثاني.

ودخل برشلونة مباراة فياريال، اليوم، وسط حالة من الغضب العارم سيطرت على جماهيره بعد الهزيمة أمام غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة ”الليغا“.

وتذوق برشلونة مرارة الهزيمة للمرة الثانية في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام بيلباو بهدف في الجولة الافتتاحية، وحصل البارسا على 7 نقاط من 5 مباريات ليحقق أسوأ انطلاقة في ”الليغا“ منذ موسم 1994 – 1995.

كما فشل برشلونة بتحقيق الفوز بأول 3 مباريات خارج ملعبه بمسابقة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 1994 – 1995 تحت قيادة الراحل يوهان كرويف.

على الجانب الآخر يأمل نادي فياريال في استغلال تعثر نادي برشلونة خلال الفترة الحالية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني، خاصة أن الفريق يأمل بتحسين مركزه في بطولة الليغا الإسبانية، حيث يحتل فياريال المركز السابع في ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط.