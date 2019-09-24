تشكيل برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

كشفت صحيفة سبورت المقربة من نادي برشلونة الإسباني، عن تشكيل الفريق الذي سيبدأ مباراة اليوم الثلاثاء أمام فياريال بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة آخر مباراة له بالدوري أمام غرناطة بهدفين دون رد.

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إنه لا يشعر بالقلق إزاء مستقبله مع النادي بعد بداية سيئة للموسم، رافضًا أي حديث عن وجود أزمة.

ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن بسبع نقاط من خمس مباريات بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام مستضيفه غرناطة يوم السبت.

وأخفق برشلونة في الفوز بأي مباراة في آخر ثماني مواجهات رسمية خاضها بعيدًا عن ملعب كامب نو في كل المسابقات.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قبل مواجهة فياريال ”يمر المدربون بمواقف كثيرة في كل مباراة“.

”لا توجد أزمة. فعالم كرة القدم يمر بهذه الأمور. تمر بأزمة كل ثلاثة أيام وتخرج منها بنفس الطريقة. هذا ما نحاول عمله“.

وتابع ”الشيء الوحيد لتهدئة الأمور هو الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين“.

وأضاف ”في السنوات السابقة كان الفريق يلعب بثبات دائمًا، وكان يملك أفضلية أمام بقية المنافسين، لكننا لم نبدأ جيدًا هذه المرة“.

ويعود المهاجم عثمان ديمبلي إلى التشكيلة لمواجهة فياريال بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يغيب لاعب الوسط إيفان راكيتيتش.

وأضاف فالفيردي الذي استدعى كارليس ألينا ”يسألونني دائمًا عن اللاعبين الغائبين عن التشكيلة“.

وتابع ”لا نعاقب راكيتيتش، لكن لدينا وفرة في خط الوسط ونختار اللاعبين تبعًا لكل مباراة. سنرى ما الذي سيحدث يوم السبت (أمام خيتافي)“.

تشكيل برشلونة ضد فياريال

وبحسب سبورت، فإن تشكيل برشلونة سيكون كالآتي:

تير شتيغن

فيربو، بيكيه، لينغليت، سيميدو

بوسكيتس، آرثر، دي يونغ

ميسي، سواريز، غريزمان

وفي حال بدأ ميسي المباراة ستكون الأولى التي يبدأها بشكل أساسي هذا الموسم، بعدما أصيب خلال فترة الإعداد، كما شارك بديلًا خلال مباراتي بروسيا دورتموند وغرناطة.

وتوج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم أمس الاثنين.