ميسي يحرج مذيعة حفل The Best (شاهد)

تعرَّض مذيعا حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة The Best مساء أمس إلى موقف محرج للغاية على الهواء مباشرة.

وحاول المذيعان إجراء مقابلة سريعة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بعد وصوله إلى مقر الحفل.

واقتربت المذيعة من ميسي الذي كان في طريقه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسة، من أجل إجراء مقابلة سريعة معه على هامش الحفل، ولكن ميسي لم يتوقف وواصل سيره سريعًا، ورفض الإدلاء بأي تصريحات، وسط شعور شديد بالإحراج من جانب المذيعة التي واصلت تقديم الحفل بجانب زميلها، وحاولت تجاوز الموقف.

وكان ميسي تُوّج بجائزة The Best للمرة السادسة في تاريخه، خلال الاحتفال الذي أقيم مساء أمس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوَّق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي.

ومن المتوقع أن تشهد جائزة ”البالون دور“ التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في ديسمبر المقبل، منافسة شرسة جديدة بين ميسي وفان دايك، وسط توقعات باحتمالية تتويج الهولندي بالجائزة، التي تعتمد في المقام الأول على تصويت الصحفيين، الذين انحازوا لنجم دفاع ليفربول في The Best.