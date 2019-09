شاهد فرحة ماتيو بفوز والده ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم (صور)

بدت علامات السعادة على ماتيو ميسي عقب إعلان فوز والده ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة ا لقدم (الفيفا) للعام الحالي 2019.

وحضر ميسي البالغ عمره 32 عامًا إلى ميلانو بصحبة اثنين ماتيو للمشاركة في احتفال اختيار أفضل لاعب في العالم ويبدو أه كان على علم بفوزه خاصة في ظل غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وقائد البرتغال والهداف التاريخي لريال مدريد.

وفور إعلان فوز ميسي انتقلت الكاميرات على ماتيو الذي كان يجلس إلى جوار والدته حيث ابتسم الطفل الصغير وكان إلى جواره البرازيلي رونالدو الذي كان يصفق سعيدًا بفوز ميسي وفرحة نجله بهذا الانتصار.

وحصل ميسي على الجائزة للمرة السادسة في تاريخه في رقم قياسي جديد متفوقًا بفارق مرة واحدة عن رونالدو وذلك عقب فوزه المفاجئ على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأفضل لاعب في أوروبا العام الحالي.

Mateo he know that he is deserve #TheBestAwards the best Kids everrr ???????????????????????? #Messi pic.twitter.com/PislxHo7AB

— Sofya M¹⁰???????? (@sofya_leb) September 23, 2019