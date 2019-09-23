البرتغال تمنح رونالدو لقبًا جديدًا بعد خسارته جائزة أفضل لاعب في العالم (صورة)

ردّ المنتخب البرتغالي على خسارة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2019 أمام منافسه التقليدي ليونيل ميسي عبر إعلان ”الدون“ أفضل لاعب على الإطلاق.

ولم يحضر رونالدو هداف يوفنتوس البالغ عمره 34 عامًا حفل الفيفا الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية في إشارة إلى عدم فوزه بالجائزة التي ذهبت إلى ميسي الذي حصد جائزته السادسة في رقم قياسي متفوقًا على رونالدو المتوج بالجائزة 5 مرات.

ونشر حساب المنتخب البرتغالي على تويتر صورة لرونالدو بقميص المنتخب وكتب عليها ”رونالدو الأفضل على الإطلاق“ وذلك عقب إعلان فوز ميسي مباشرة.

وفاز ميسي بلقب الليغا والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا بالبرازيل ليفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة منذ 2015.

وجاء فوز ميسي بالجائزة على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بمثابة المفاجأة خاصة وأن اللاعب فارع الطول توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الشهر الماضي.