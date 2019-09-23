تقييم نجوم ريال مدريد ضد إشبيلية (إنفوغرافيك)

اقتنص ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب منافسه إشبيلية بهدف للفرنسي كريم بنزيما ليعود أخيرًا لنغمة الفوز مع الأداء المُقنْع، مساء الأحد.

اعتلاء النادي الملكي صدارة ترتيب الدوري الإسباني كان أمرًا إيجابيًّا لنسيان مرارة الخسارة الثقيلة من باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وخاصةً أن اللاعبين قدموا وجهًا مغايرًا تمامًا على صعيد الحدة والانضباط والفاعلية في أرضية الميدان.

وكشفت صحيفة ماركا عن تقييمها للاعبين عقب المباراة، ونال بنزيما وسيرجيو راموس وفاران وكاسيميرو وجيمس رودريغيز أعلى التتقيمات في المباراة.

ويطمح ريال مدريد إلى تعزيز ثقته أمام ضيفه أوساسونا، الأربعاء المقبل، قبل ديربي العاصمة أمام جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

ونفض ريال مدريد غبار خسارته المذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على مضيفه إشبيلية 1-صفر الأحد؛ ما خوله تقاسم الصدارة مع أتلتيك بلباو.

وقدم ريال مدريد أداءً جيدًا أفضل من ظهوره أمام النادي الباريسي الأربعاء، ونجح في إسكات منتقديه ولو مؤقتًا، خصوصًا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي أشاد بلاعبيه بقوله: ”قدمنا مباراة بمستوى عال جدًّا وكان ذلك مهمًّا على ملعب صعب أمام فريق كان في الصدارة قبل المباراة، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لاننا آمنَّا بقدراتنا وحققنا ما كنا نسعى إليه“.

وأضاف: ”سنلعب مجددًا الأربعاء، ولكننا سنستمتع بفوزنا هذه الليلة. جميع المباريات مختلفة ونعرف أن مباراتنا الأربعاء ستكون مختلفة لكننا سنحاول اللعب مثلما فعلنا الأحد والبحث عن الفوز منذ البداية“.

وسيرصد ريال فوزه الثالث تواليًا لضمان بقائه في الصدارة وحفاظه على الأقل على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن جاره أتلتيكو قبل مواجهتهما الساخنة السبت، خصوصًا أن الأخير تنتظره مباراة سهلة أمام مضيفه ماريوركا السابع عشر الأربعاء أيضًا.