مباراة إشبيلية وريال مدريد.. المنقذ كريم بنزيما يعادل رقم ميسي

استعاد نادي ريال مدريد توازنه مرة أخرى، بعد الفوز الثمين الذي حققه على إشبيلية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وجاء الفوز الغالي للريال بعد أيام قليلة من السقوط المدوي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، لتهدأ العاصفة قليلاً على المدرب زين الدين زيدان، الذي تعرض لانتقادات قاسية، وصلت إلى المطالبة بإقالته.

ويعود الفضل في فوز ريال مدريد على إشبيلية إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 65، ليرفع رصيد النادي الملكي إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو صاحب الصدارة.

ومن جهة أخرى، فإن بنزيما ارتقى إلى رأس قائمة هدافي الليغا حتى الآن برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن بنزيما نجح في معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، في عدد الأهداف المسجلة خلال عام 2019.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن بنزيما تساوى مع ميسي في عدد الأهداف المسجلة خلال العام الجاري برصيد 20 هدفًا لكل منهما.

ولم ينجح ميسي في تسجيل أي هدف منذ مطلع الموسم الجاري، حيث غاب عن معظم مباريات برشلونة بداعي الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في مباراتي بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، وأخيرًا أمام غرناطة في الليغا، حيث تعادل البلوغرانا في الأولى، وخسر الثانية بهدفين نظيفين.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن بنزيما وميسي والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يتخلفون بفارق هدف واحد فقط عن كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفكسي، نجم بايرن ميونخ الألماني، حيث أحرز كل منهما 21 هدفًا خلال العام الجاري.