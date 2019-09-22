جواو فيليكس يواصل مردوده الضعيف مع أتلتيكو مدريد

واصل البرتغالي جواو فيليكس مردوده الضعيف مع أتلتيكو مدريد في آخر ثلاث مباريات، ليقرر الأرجنتيني سيميوني استبداله خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق ضد سيلتا فيغو.

ولم ينجح فيليكس في إكمال آخر 3 مواجهات محلية مع أتلتيكو مدريد، ليتم تغييره أمام ريال سوسيداد، إيبار، وسيلتا فيجو خصوصًا بعد فشل فريقه في الفوز بآخر مباراتين بالليغا.

ورغم البداية الممتازة للاعب البرتغالي في الدوري الإسباني، تراجعت معدلاته التهديفية مع الوقت نظرًا لصغر سنه وقلة خبرته وتضاعف الضغوط عليه.

الجدير بالذكر أن أتليتكو مدريد اشترى عقد فيليكس من فريق بنفيكا بالصيف الماضي، بعد دفع 126 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.