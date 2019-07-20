جواو فيليكس يتعرض لإصابة قوية في أول مباراة له مع أتلتيكو مدريد (فيديو)

تعرض البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، لإصابة قوية خلال مباراته الأولى الودية للفريق ضد نومانثيا.

ووفقًا للفيديو الذي تداوله جمهور الفريق ونشره موقع ”موندو ديبورتيفو“ فقد تعرض اللاعب الشاب لإصابة قوية في الشوط الأول من المباراة الودية ليطلب استبداله.

اصابة جواو فيليكس !! https://t.co/O3uXHN1dxx — احمد الصفار (@superb1984) July 20, 2019

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء يوم الأربعاء، عن تعاقده مع جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي.

وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 126 مليون يورو، بعقد يمتد حتى خمس سنوات.

جاء هذا التعاقد بعد إعلان رحيل أنطوان غريزمان رحيله إلى برشلونة، وأراد النادى المدريدى تعويضه.

كانت هناك عدة أندية تنافس أتليتكو من أجل ضم الموهبة البرتغالية، ولكن عرض الروخى بلانكوس كان الأعلى.

وجاء فيليكس في الترتيب الخامس لقائمة الأغلى في التاريخ بعدما اشتراه الروخي بلانكوس مقابل 126 مليون يورو، متفوقًا على مواطنه كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال الذي يحتل المركز السادس بـ112 مليون يورو.

ويتصدر البرازيلي نيمار داسيلفا قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.