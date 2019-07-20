أبيدال يكشف عن تفاصيل جديد بشأن تعاقد برشلونة مع غريزمان وأزمة أتلتيكو مدريد

كشف إيريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن المزيد من التفاصيل بشأن تعاقد الفريق مع الفرنسي أنطوان غريزمان، والحقوق التي يطالب بها أتلتيكو مدريد.

وتقدم أتلتيكو بشكوى ضد برشلونة، لوجود أدلة بأن البلوغرانا فاوض اللاعب منذ مارس/آذار الماضي، وطالب الأتلتي بالحصول على 80 مليون يورو إضافية، نظرًا لأن التفاوض كان قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي من 200 إلى 120 مليون يورو.

وقال أبيدال خلال تصريحاته لصحيفة ”لو باريزيان“: ”أتلتيكو مدريد يدافع عن مصالحه، وكذلك نحن في برشلونة، ولم يكن لدينا أي اتفاق سابق مع أنطوان غريزمان“.

وأضاف: ”نحن في برشلونة تواصلنا مع وكلاء غريزمان ومحاميه، بعدما أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد، ورئيس برشلونة اتصل بإدارة الأتلتي لمعرفة الشروط التعاقدية لغريزمان، وإبلاغهم بأنه حال رفضوا التفاوض سيتم دفع الشرط الجزائي وقيمته 120 مليون يورو“.

وعن رفض ميسي التعليق أثناء المفاوضات مع غريزمان، أوضح: ”الفكرة أنك إذا تحدثت عن رأيك في لاعب ليس في فريقك، يمكن أن يقلل ذلك من احترامك لزملائه، أعتقد أن هذا هو السبب وراء تصرف ليونيل“.

وتابع: ”غريزمان لاعب لديه موهبة وخبرة فريدة، وفاز بالعديد من الألقاب، وقادر على حسم المباريات الكبيرة، ويمكنه اللعب في العديد من المراكز، أبرمنا صفقة جيدة للغاية“.