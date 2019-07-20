نادي برشلونة يراقب موهبة جديدة في الدوري الألماني

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن برشلونة وضع ضمن اهتماماته كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن برشلونة راقب بشكل دقيق مستوى اللاعب الموسم الماضي 2018/2019.

وسجل هافيرتس 20 هدفًا وصنع 7 في 42 مباراة مع باير ليفركوزن.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بايرن ميونخ مهتم باللاعب لذا قرر مراقبته لموسم جديد، ما ارتبط اسم اللاعب بنادي ليفربول الإنجليزي.

ويمتد عقد هافيرتس الحالي مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2022.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع نوربيرتو نيتو، وفرينكي دي يونغ، وأنطوان غريزمان.