ليونيل ميسي يشترط إعادة نيمار لتجديد عقده مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يشترط على إدارة ناديه برشلونة إعادة اللاعب البرازيلي نيمار، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

ونقلت شبكة ”سكاي“ عن خبير كرة القدم الإسباني غراهام هانتر قوله:

”ليونيل ميسي هو الطرف الأساسي في عودة نيمار، هو من يضغط لإعادة نيمار“.

وأضاف هانتر: ”ميسي يريد شريكًا يسجل معه الأهداف، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا“.

وأكمل هانتر: ”آخر مرة فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا عندما كان يملك ميسي ونيمار ولويس سواريز،“MSN““.

وجدد ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا عقده لآخر مرة مع برشلونة في نوفمبر 2017، لينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.

لكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، قال إنه يريد تجديد عقد ميسي مجددًا، وأوضح في أبريل الماضي ”وقال: ”ميسي لا يزال شابًا، ونرى باستمرار كيف يبتكر في الملعب. من المبكر الحديث عن تجديد العقد، لكن في العام المقبل سيتعين علينا التحدث إليه“.

وغادر نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو، لكن يتردد أن برشلونة يريد إعادة اللاعب، كما أن نيمار نفسه يريد العودة إلى النادي الكتالوني.