هدف مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.. كريم بنزيما يضع النادي الملكي في المقدمة (فيديو)

سجل كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه ريال مدريد مع إشبيلية في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وجاء هدف كريم بنزيما في الدقيقة 64.

ويملك إشبيلية 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وغرناطة، في حين يملك ريال مدريد 8 نقاط في المركز السابع.

والفائز من مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية يضمن صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز ريال مدريد 3 مرات بنتيجة 4/1، و5/0، و2/0، مقابل فوزين لإشبيلية بنتيجة 3/2 و3/0.