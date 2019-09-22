ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

افتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في مباراة ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ووقع كريم بنزيما هدفه في الدقيقة 64، بضربة رأسية، بعد كرة من داني كارفاخال.

ورفع بنزيما رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي المسابقة مع جيرارد مورينو لاعب فياريال.

وفي المركز الثاني يأتي لورينزو مورن من ريال بيتيس، ودانيال باريخو من فالنسيا، وراؤول غارسيا من أتلتيك بلباو، ولكل منهم 3 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بنزيما:

1. كريم بنزيما (ريال مدريد)، وجيرارد مورينو (فياريال)، ولكل منهما 5 أهداف.

2. لورينزو مورن (ريال بيتيس)، ودانيال باريخو (فالنسيا)، وراؤول غارسيا (أتلتيك بلباو)، ولكل منهم 3 أهداف.