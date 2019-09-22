أتلتيك بلباو يهزم ديبورتيفو ألافيس ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني (صورة)

حقق أتلتيك بلباو فوزه الثالث في الدوري الإسباني ليتصدر جدول ترتيب المسابقة، بعدما تغلب 2/0 على ديبورتيفو ألافيس، في الجولة الخامسة من الليغا، الأحد.

وأنهى أتلتيك بلباو الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله راؤول غارسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وعلى ملعب سان ماميس أضاف إيكار مونياين الهدف الثاني ليؤمن لأتلتيك بلباو النقاط الثلاث، حيث حقق الفريق فوزه في الثالث في المباريات الثلاث التي أُقيمت على أرضه، وكانت أمام برشلونة (1/0)، وريال سوسيداد (2/0)، واليوم على ديبورتيفو ألافيس.

وفي 5 مباريات فاز أتلتيك بلباو 3 مباريات وحقق تعادلين، ولم يخسر أي مباراة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الليغا، بفارق نقطة عن غرناطة وإشبيلية وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.

لكن أتلتيك بلباو سيفقد الصدارة حال فوز أي فريق في مباراة ريال مدريد وإشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.