التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (صورة)

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وجولين لوبتيغي مدرب إشبيلية تشكيلتي فريقيهما لمواجهة القمة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الأحد.

وقرر زيدان الاعتماد على غاريث بيل وإدين هازارد وكريم بنزيما (BBH ) في الشق الهجومي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، كروس، جيمس رودريغيز.

الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما.

في حين جاءت تشكيلة إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: سسليتش.

الدفاع: خيسوس نافاس، كارلوس، كاريكو، ريغيلون.

الوسط: فيرناندو، جوردان، بانيغا.

الهجوم: أوكامبوس، فازكويز، دي يونغ.