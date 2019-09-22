كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على إشبيلية مساء اليوم الأحد على ملعب ”رامون سانشيز“ في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد لاستثمار تعثر نادي برشلونة في الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام غرناطة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة ريال مدريد ضد إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني:

موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

تقام مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الساعة 22:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل إشبيلية المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن غرناطة صاحب الصدارة ويبحث الفريق الأندلسي عن استعادة صدارة الترتيب بالفوز على ريال مدريد.

وحقق إشبيلية 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مثلها، وسجل إشبيلية 5 أهداف واستقبل هدفًا بينما يحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط وأمامه فرصة لصدارة الدوري حال تحقيق الفوز وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 6 أهداف.

لوبتيغي.. ورد الاعتبار

يسعى المدرب جولين لوبتيغي المدير الفني لفريق إشبيلية والذي سبق له قيادة ريال مدريد رد اعتباره بعد رحيله عن الريال، وقال لوبتيجي قبل اللقاء: ”سنواجه فريقًا استثنائيًا سيجعلنا نقدم أفضل مستوى لدينا، نريد دائمًا رؤية فريق يمكنه مجاراة المنافس، لكننا نركز فقط على أنفسنا وعلى ردنا في الملعب“.

ويغيب عن الفريق مانويل نوليتو للإصابة، ويعتمد إشبيلية على تشكيلته التي تضم الحارس توماس فاكليك وأمامه الرباعي دانييل كاريكو ودييغو كارلوس وخيسوس نافاس وسيرجيو ريجيليون للدفاع وفرناندو ريجيس وإيفر بانيغا وخوان جوردان للوسط مع مثلث الهجوم لوك دي يونج ولوكاس أكامبوس ومنير الحدادي.

زيدان.. وتصحيح المسار

يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد لتصحيح المسار بعد أن عانى الفريق قبل لقاء إشبيلية من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة وآخرها الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وما زال الريال يعاني من عدة إصابات مثل ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وفرانسيسكو إيسكو وفيدريكو فالفيردي ومارسيلو، ويعتمد الفريق الملكي على الحارس تيبو كورتوا وأمامه الرباعي سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال وفيرلاند ميندي للدفاع وكاسيميرو وتوني كروس وجيمس رودريجيز للوسط وجاريث بيل وإيدين هازارد وكريم بنزيمة للهجوم.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرليج البلجيكي الأسبق لإرم نيوز إن ريال مدريد لا يعيش موسمًا جيدًا ويعاني أزمة دفاعية واضحة ومشاكل بدنية في الضغط والالتحامات بجانب عدم وجود صانع لعب محوري يجيد توزيع الكرة.

وأضاف: ”مباراة إشبيلية نقطة محورية وفاصلة بين عودة الكرة الجماعية للريال وتصحيح مسار الفريق أو الدخول في نفق مظلم بسبب سوء النتائج“.