على طريقة أنسو فاتي.. ريال مدريد يطارد موهبة كونغولية في الدوري الفرنسي‎.. من هو؟

قالت صحيفة ”ماركا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن مواهب شابة في العديد من الأندية الأوروبية، كي تكون ضمن الفريق المستقبلي للنادي الملكي في السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يراقبون عن قرب اللاعب إدواردو كامافينغا، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يلعب حاليًّا لنادي رين الفرنسي.

وبدأ كامافينغا، وهو من الكونغو الديمقراطية، مشواره مع الفريق الأول لنادي رين الموسم الماضي قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة المدرب جوليان ستيفان هذا الموسم.

وساهم كامافينغا في الفوز الذي حققه رين على باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في الدوري الفرنسي، ليغ 1، هذا الموسم، في المباراة التي انتهت 2-1، حيث صنع هدفًا.

ويلعب كامافينغا في مركز لاعب الوسط المدافع، وجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد؛ ما دفع ناديه الفرنسي لتوقيع عقد معه يمتد حتى عام 2022.

ويبدو أن تألق الموهبة الشابة أنسو فاتي برفقة نادي برشلونة دفع مسؤولي ريال مدريد إلى البحث عن المواهب الشابة في الخارج، بعد أن فشلت سياسة التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الماضي في تغيير شكل الفريق، رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو.

ولعب ريال مدريد هذا الموسم 5 مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما في الليغا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الريال خارج أرضه، مساء اليوم الأحد، مع إشبيلية في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، الليغا.