التشكيلة المتوقعة لمباراة إشبيلية وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه نادي ريال مدريد نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beINSPORTS HD3، بتعليق عصام الشوالي.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن زين الدين زيدان سيقوم بإجراء تغيير واحد على تشكيلة ريال مدريد، بالدفع باللاعب لوكاس فاسكيز بدلًا من الويلزي غاريث بيل.

وأكملت الصحيفة أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد سيعود لتشكيلة المرينغي من جديد بعد غيابه عنها في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف، وسيلعب الفريق الملكي بتشكيلة 4/4/2، بتواجد إيدين هازارد، وكريم بنزيما في الهجوم.

ويقبع حاليًّا فريق ريال مدريد بالمركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما إشبيلية يتربع على المركز الأول مناصفةً مع غرناطة برصيد 10 نقاط.

ويسعى جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، والذي يتولى حاليًّا تدريب إشبيلية لتعميق جراح الفريق الملكي الذي تلقى هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب ”حديقة الأمراء“، بالعاصمة الفرنسية ”باريس“، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل إشبيلية في الخروج من مباراة ريال مدريد حاملًا النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، إذ خاض الفريق 4 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام سيلتا فيغو بهدف لمثله.

ويعوّل ريال مدريد على الفرنسي كريم بنزيما من أجل تحقيق الفوز، والذي عادل أفضل انطلاقة تهديفية له بمسابقة الدوري الإسباني بعدما سجل 4 أهداف في أول 4 مراحل من عمر المسابقة.

وافتتح بنزيما سجل أهداف ريال مدريد هذا الموسم، بهدفٍ ضد سيلتا في الجولة الأولى من منافسات ”الليغا“، إذ سجل الفرنسي هدفًا جديدًا ضد بلد الوليد في الجولة الثانية ثم سجل ثنائية في الجولة الماضية ضد ليفانتي، علمًا أن هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي يسجل فيه بنزيما أربعة أهداف في الجولات الأربع الأولى، بعدما أحرز الموسم الماضي ”هدفين“ ضد جيرونا وليغانيس.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران

خط الوسط : لوكاس فاسكيز، توني كروس، خاميس رودريغيز، كاسيميرو

خط الهجوم : كريم بنزيما، إيدين هازارد

التشكيلة المتوقعة للريال ضد إشبيلية من صحيفة ”ماركا“:

التشكيلة المتوقعة من ”آس“: