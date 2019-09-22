أزمة في غرف ملابس لاعبي نادي برشلونة.. اللاعبون: لا أحد أصبح يحترمنا

كشفت تقارير صحفية عن الحديث الذي دار في غرف خلع ملابس نادي برشلونة بين اللاعبين بعد خسارتهم، مساء السبت، ضد غرناطة في الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

وقالت صحيفة ”آس“: ”سمعنا من غرفة ملابس برشلونة، نجوم الفريق يقولون لا أحد أصبح يحترمنا، يمكن لأي فريق أن يضربنا، نحن نلعب بلا روح، لعبنا أسوأ من مباراة آنفيلد ضد ليفربول، المشكلة ليست في الخسارة، ولكن المشكلة هي أننا نستحق بالفعل الخسارة“.

وكانت شبكة ”ESPN“ الشهيرة، أشارت إلى أن اللاعبين بدأوا يفقدون الثقة في مدربهم إرنستو فالفيردي، ويقولون إن ”شيئًا غريبًا يحدث، الفريق لا يقدم أي شيء، ولكن بارتوميو، رئيس النادي حاليًا لن يتخذ إجراءات صارمة على الفور“.

وتعرض برشلونة لخسارة قاسية على أرض غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الليغا.

ورغم إعلان مسؤوليته عن الخسارة، لم يكسب مدرب البرسا إرنيستو فالفيردي تعاطف الجماهير الكتالونية التي أعلنت غضبها عبر ”تويتر“ وأطلقت ”هاشتاغ“ من أجل إقالة المدرب.

ويواجه فالفيردي خطر الإقالة من برشلونة للمرة الرابعة منذ توليه تدريب الفريق، حيث كانت الأولى عند الخسارة المدوية أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم قبل الماضي.

وتكرر السقوط بنفس الطريقة أمام ليفربول في الموسم الماضي، ليغادر النادي الكتالوني المسابقة الأوروبية بمرارة كبيرة، وبعدها خسروا نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بعد عرض كروي هزيل.

وعلى الرغم من نجاح فالفيردي في تحقيق لقب الليغا في 3 مواسم درب فيها الفريق، بجانب لقبين في كأس ملك إسبانيا، إلا أنه دائمًا ما ينال الانتقادات؛ بسبب طريقة اللعب وغياب الشخصية المعروفة للفريق الكتالوني في المباريات الكبيرة.

ونال فالفيردي دعم نجم الفريق الأول ليونيل ميسي في الصيف، ليقرر رئيس النادي جوسيب بارتوميو إبقاءه على رأس الإدارة الفنية لموسم آخر على الأقل.

يذكر أن خسارة برشلونة بالأمس هي الثانية في الليغا، ليكون الفريق قد فقد إجمالي 8 نقاط من أصل 15 ممكنة منذ بداية الموسم، ويحقق أسوأ انطلاقة محلية منذ عام 1994.