أهداف مباراة برشلونة وغرناطة.. ”البلوغرانا“ يتأخر 2-0 (فيديو)

سجل رامون عزيز الهدف الأول لفريق غرناطة في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”لوس كارمينيس“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 66 يسجل ألفارو فاديو الثاني لغرناطة من ضربة جزاء.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط خلف إشبيلية صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما يحتل غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء المركز السادس برصيد 7 نقاط خلف برشلونة بفارق الأهداف.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز فى آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعب ”كامب نو“ بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما على ملعب ”أنفيلد“، في ”إياب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.