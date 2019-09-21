أهداف مباراة برشلونة وغرناطة.. ”البلوغرانا“ يتأخر 2-0 (فيديو)

سجل رامون عزيز الهدف الأول لفريق غرناطة في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”لوس كارمينيس“، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
#غرناطه_برشلونة
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول غرناطة الأول @i7S8R via pic.twitter.com/GVKPahXgMJ
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD202900) September 21, 2019
وفي الدقيقة 66 يسجل ألفارو فاديو الثاني لغرناطة من ضربة جزاء.
#غرناطه_برشلونة
جووووووووووووووووووووووووووووووووووول غرناطه الثاني HD@i7S8R via pic.twitter.com/gtRe9igav7
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD202900) September 21, 2019
ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط خلف إشبيلية صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما يحتل غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء المركز السادس برصيد 7 نقاط خلف برشلونة بفارق الأهداف.
ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز فى آخر 7 مباريات خاضها خارج ملعب ”كامب نو“ بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما على ملعب ”أنفيلد“، في ”إياب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.