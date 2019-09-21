التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن التشكيل الذي سيواجه غرناطة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويجلس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء رغم عودته من جديد إلى قائمة الفريق، ليفضل إرنستو الدفع بجريزمان وسواريز في الهجوم بالإضافة إلى بيريز.

ويعوض جونيور فيربو غياب جوردي ألبا الذي تعرض للإصابة في مواجهة بوروسيا دورتموند الأخيرة بدوري أبطال اوروبا.

ويلعب دي يونغ وراكيتيتش بجانب روبيرتو وسط الملعب، مع جلوس آرثر وبوسكيتس على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: تيرشتيغن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليه، جونيور فيربو

الوسط: راكيتيتش، روبيرتو، دي يونغ، بيريز

الهجوم: سواريز وغريزمان

الاحتياط: بوسكيتس، توديبو، آرثر، ميسي، نيتو، فيدال، فاتي.

فيما جاءت تشكيلة غرناطة كالآتي: