التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي برشلونة لتأكيد صحوته في الدوري الإسباني، عندما يسافر لمواجهة غرناطة، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويحتل برشلونة المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، حيث تعادل مرة وفاز مرتين وخسر مرة، وهو نفس رصيد غرناطة في المركز السادس.

واكتسح برشلونة منافسه فالنسيا 5/2 في الجولة الماضية، قبل أن يتعادل سلبيًا مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت مشاركة ليونيل ميسي لأول مرة الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على الثلاثي: ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ولويس سواريز في الشق الهجومي، لأول مرة في الدوري الإسباني الموسم الحالي.

وشارك ميسي في الدقيقة 60، في مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، بعد أن غاب عن أول 4 مباريات في الدوري الإسباني للإصابة.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جونيور فيربو، كليمونت لينغليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، إيفان راكيتيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بالتشكيلة ذاتها، مع تواجد نيلسون سيميدو على الجناح الأيمن، في حين يلعب سيرجي روبيرتو مكان بوسكيتش في خط الوسط.

التشكيلة المتوقعة من ”سبورت“:

التشكيلة المتوقعة من ”موندو ديبورتيفو“:

التشكيلة المتوقعة من ”أس“:

التشكيلة المتوقعة من ”ماركا“:

