مباراة برشلونة ضد غرناطة.. أزمة دفاعية لفالفيردي مع إصابة أومتيتي

رصدت صحيفة ”ماركا“ المشاكل الدفاعية التي سيعانيها برشلونة نتيجة عدم وجود بدائل لكل من جيرارد بيكيه، وكليمونت لينغليت.

ويملك برشلونة 4 مدافعين في محور الدفاع، لكن الفرنسي صامويل أومتيتي يغيب للإصابة، ومواطنه الشاب جان كلير توديبو لا يملك الخبرة ولم يشارك برفقة الفريق منذ التعاقد معه في يناير الماضي سوى في مباراتين.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد كثرة إصابات صامويل أومتيتي منذ مشاركته في كأس العالم في روسيا 2018 وتتويجه باللقب برفقة منتخب بلاده حيث لا يعود من إصابة سوى للعودة مرة أخرى للغياب بسبب إصابة جديدة.

وشارك بيكيه ولينغليت في كل لقاءات الموسم الحالي، كما شارك الفرنسي لينغليت أيضًا في مباراتين برفقة منتخب فرنسا خلال التوقف الدولي السابق ويحتاج للراحة.

وتساءلت الصحيفة إن كان إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة سيلجأ للشاب توديبو ليشارك بجانب بيكيه أمام غرناطة أم سيُضطر لإشراك لينغليت المرهق والمحتاج للراحة.

وبإمكان فالفيردي إشراك سيرجيو بوسكيتش لاعب الوسط في لاعب الدفاع بجوار بيكيه أو اللجوء للاعب الفريق الثاني تشومي أو خورخي كوينكا لاعب المنتخب الإسباني لتحت 21عامًا.

وحاول برشلونة خلال الصيف التعاقد مع الهولندي ”ماتياس دي ليخت“ من أياكس لكنه فضّل يوفنتوس، فيما كان مستعدًا للتخلي عن أومتيتي، وتوديبو، لباريس سان جيرمان، في إطار صفقة البرازيلي نيمار.

وأعلن فالفيردي قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي، قائد النادي الكتالوني، لأول مرة هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن – نيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وتوديبو، ولينغليت، وفيربو.

الوسط: إيفان راكيتيتش، وسيرجي روبيرتو، وآرثر ميلو، ودي يونغ، وفيدال، وكارليس بيريس، وبوسكيتس.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنسو فاتي، وأنطوان غريزمان.