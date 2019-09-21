عناوين الصحف الرياضية العالمية.. GSM يدعم برشلونة ضد غرناطة وقمة ميلان وإنتر ميلان (صور)

شكّلت مباريات بداية الأسبوع القوية في الدوريات الأوروبية وعودة ليونيل ميسي للعب في الليغا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بقميص برشلونة لموسم 2020/2021، وارتفاع رأس مال يوفنتوس، وتصريحات مورينيو حول عودته لريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 21 سبتمبر:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات ريغيلون لاعب ريال مدريد المعار لإشبيلية، والذي قال: ”إنه لقاء خاص، لكنني لا أعرف سوى الفوز“.

كما تحدثت الصحيفة عن مباراة غرناطة وبرشلونة، وبداية الثلاثي الهجومي الجديد: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان (MSG)، واهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد، وسيلتا فيغون وضرورة الفوز للفريق المدريدي.

سبورت

اهتمت الصحيفة بقميص برشلونة لموسم 2020/2021، وكتبت:“قميص برشلونة لموسم 2020/2021 سيكون على هذا الشكل“.

كما تحدثت عن مباراة غرناطة وبرشلونة، وكتبت:“مع ميسي الفوز خارج الديار؟، الصحيفة تحدثت أيضًا عن تصريحات جوزيه مورينيو حول تدريبه لريال مدريد ورأيه في زيدان.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة على مباراة غرناطة وبرشلونة وكتبت:“الثلاثي الهجومي الجديد MSG.

كما اهتمت بمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو وكتبت:“سيلتا يختبر صلابة واندا ميتروبوليتانو، وتحدثت عن كلاسيكو كرة القدم النسائية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ومباريات السوبر الإسباني في كرة السلة.

أس

ركزت الصحيفة على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو لإحدى القنوات التلفزيونية حول ريال مدريد ومدربه زيدان، وكتبت:“مورينيو يظهر وجهه لزيدان“.

وتحدثت عن قرار تجنيس أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، وكتبت:“المجلس الوزاري يمنح الجنسية الإسبانية لأنسو وفاتي“.

كما تحدثت عن مباراة غرناطة وبرشلونة، وكتبت:“ميسي للإنقاذ“، وتحدثت أيضًا عن مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، حيث يسعى سيميوني إلى تجاوز هزيمة الجولة الماضية، الصحيفة اهتمت أيضًا بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة.

الصحف البريطانية

صن

تحدثت الصحيفة عن الإيفواري ولفريد زاها كما قاله لفريقه، وكتبت:“ولفريد زاها قال لكريستال بالاس ارفعوا مستواكم، لا أستطيع فعل ذلك وحدي“.

كما تحدثت عن مباراة تشيلسي لليفربول من خلال مواجهة تجمع بين الألماني يورغن كلوب والإنجليزي فرانك لامبارد مدربي الفريقين.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن مباراة أولمبيك مارسيليا ومونبيليه في الدوري الفرنسي، وكتبت:“مارسيليا يستهدف الصدارة“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي والأرجنتيني في كأس العالم للرغبي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي ميلان المنتظر بين إنتر وميلان والذي من المحتمل أن يعرف صراعًا قويًا، كما تحدثت عن تصريحات أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان حول العنصرية في الملاعب الإيطالية.

واهتمت الصحيفة بتصريحات ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، والذي قال:“هذا يوفنتوس، ولن يكون مثل فريقي السابق نابولي“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بديربي ميلان والذي يشتعل نهاية الأسبوع وكتبت:“ميلان، استفق بيونتيك “ في إشارة لمهاجمه البولندي“، كما تحدثت عن يوفنتوس وأرقامه الحالية، حيث ارتفعت قيمته المالية ورأس ماله بشكل كبير.