الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، اليوم السبت.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك برشلونة 7 نقاط من 4 مباريات في المركز الخامس، وهو نفس رصيد غرناطة في المركز السادس.

ومن المتوقع أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على تشكيلة تضم الثلاثي: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان، حيث سيعود ميسي بعد أن شارك لأول مرة الموسم الحالي أمام بروسيا دورتموند، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“غرناطة بدأ الموسم بشكل جيد، والفرق الصاعدة حديثًا تكون خطرة، لأنها قادمة من حالة جمود، وغرناطة فريق يلعب بكثير من الطاقة ويضغط، ونحن في وضع مُعقد لأننا لم ننتصر في آخر مباراتين خارج ملعبنا“.

وأضاف:“خارج ملعبنا لم نُحقق نتائج جيدة، وعلينا تغيير تلك الديناميكية، ففي هذه البطولة لا يمكن أن تفشل خارج ملعبك إذا أردت المنافسة على اللقب“.

وعن ميسي قال فالفيردي:“رأيته في حالة جيدة، في ظل الصعوبة التي واجهها في المباراة الماضية، حيث شارك وكان جيدًا، ونأمل بمرور المباريات أن يستعيد مستواه المعهود، ويواصل مساعدتنا“.