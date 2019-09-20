نبأ سار لفالفيردي قبل مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

عاد الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للمشاركة بتدريبات ناديه برشلونة عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب عدة أسابيع.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن ديمبلي خاض تدريبًا، اليوم الجمعة، على ملعب ”تيتو فيلانوفا“ في مركز جوان غامبر الرياضي التابع لبرشلونة.

وأصيب الجناح ديمبلي خلال المباراة الافتتاحية لليغا أمام أتليتك بلباو وغاب عن تشكيلة النادي الكتالوني منذ ذلك الحين.

وأكمل ديمبلي التدريب للنهاية، لكن حسم مشاركته أمام غرناطة، غدًا السبت، سيتم قبل المباراة حيث يمكنه السفر إلى غرناطة أو الانتظار عدة أيام للتماثل للشفاء التام.

وغاب عن التدريبات كل من صاموئيل أومتيتي، وجوردي ألبا، بينما سيواصل الشاب إنسو فاتي مشاركته مع الفريق عقب حصوله على الجنسية الإسبانية مع احتمالية انضمامه إلى تشكيلة إسبانيا المشاركة بكأس العالم للناشئين في البرازيل.