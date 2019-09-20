تجدد الخلاف بين نيمار ونادي برشلونة.. تعرَّف على التفاصيل

سيعود محامو النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة الأسبوع المقبل بعد فشل انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسعى المهاجم البرازيلي إلى العودة لبرشلونة بعد عامين من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، لكن المفاوضات بين الناديين لم تسفر عن شيء.

لكن موقع le10sport الفرنسي نقل عن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن ممثلي النجم البرازيلي سيسافرون إلى برشلونة في 27 سبتمبر/أيلول الحالي للحضور أمام المحكمة الاجتماعية للنظر في قضية رفعها اللاعب ضد برشلونة مطالبًا بباقي قيمة عقده.

وطارد برشلونة لاعبه السابق لإعادته بناءً على علاقته القوية بالنجمين ليونيل ميسي، ولويس سواريزن لكن المفاوضات فشلت ولم تنتهِ الخلافات بين الطرفين في المحاكم.

ولا تزال هناك خلافات بين نيمار وبرشلونة بسبب قيمة مكافآت اللاعب وباقي عقده الذي وقّعه قبل رحيله عن النادي الكتالوني عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتقدم نيمار بشكوى ضد برشلونة عقب رحيله العام 2017 طالب خلالها بالحصول على 26 مليون يورو قيمة مستحقات له لدى النادي، وسيتم نظر القضية مجددًا الأسبوع المقبل في برشلونة وربما يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.