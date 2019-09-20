بعيدًا عن مورينيو وأليغري.. نجم ريال مدريد السابق يتصدر ترشيحات خلافة زيدان

أصبح مستقبل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ”على المحك“، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي يحققها الفريق الملكي في بداية هذا الموسم.

وخاض ريال مدريد 5 مباريات رسمية، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما، وذلك في الدوري الإسباني، الليغا، في حين سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وألقت تلك النتائج بظلال من الشكوك حول مستقبل زيدان رفقة ريال مدريد، خاصة بعد أن دفعت إدارة النادي ما يزيد على 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الماضية، الميركاتو الصيفي، لتجديد صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن التكهنات بدأت في طرح أسماء بديلة لزيدان في قيادة ريال مدريد، حال استمرار النتائج السيئة.

وأشارت إلى أن نجم ليفربول الإنجليزي وريال مدريد السابق تشابي ألونسو أصبح أقوى المرشحين لقيادة الميرينغي، حال إقالة زيدان.

ويتولى ألونسو حاليًا قيادة الفريق الثاني لنادي ريال سوسييداد الإسباني.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرى أن ألونسو سيكون الخيار المثالي لقيادة النادي الملكي في المستقبل القريب.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، والإيطالي ماسيليمانو أليغري دخلا قائمة المرشحين لقيادة الريال.