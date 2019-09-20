فضيحة باريس تجبر زيدان على تغيير خطة اللعب خلال مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية

قالت صحيفة ”آس“ إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، قرر التراجع عن طريقة اللعب التي خاض بها الفريق معظم مبارياته السابقة، والتي كان آخرها لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بهزيمة مدوية للفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن طريقة 4-4-2 التي لعب بها ريال مدريد خلال مباراة باريس سان جيرمان ولقاءات أخرى في الليغا، أثبتت هشاشتها الدفاعية، حيث تلقى الفريق 9 أهداف في 5 مباريات، وهو معدل مرتفع للغاية.

وتلقت شباك ريال مدريد 6 أهداف في 4 مباريات خلال الدوري الإسباني، الليغا، بمعدل هدف أمام سلتا فيغو ثم بلد الوليد، وهدفين في مباراة فياريال ومثلهما في مباراة ليفانتي، وأخيرًا 3 أهداف مع الرأفة في لقاء باريس سان جيرمان بملعب ”حديقة الأمراء“.

وأكدت أن مباراة إشبيلية المقبلة المقرر إقامتها يوم الأحد بملعب ”رامون سانشيز بيزخوان“ ستشهد تعديلًا خططيًا، حيث سيقوم زيدان باللعب بطريقة 4-4-2 أو 4-3-2-1، خاصة أن الفريق الأندلسي يشهد طفرة في أدائه هذا الموسم مع مدرب ريال مدريد السابق جولين لوبتيغي، ويتصدر حاليًا الليغا برصيد 10 نقاط.

وقالت إنه لا خلاف على مشاركة البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس في وسط الملعب، إضافة إلى غاريث بيل على الطرف الأيمن، وسوف يدفع زيدان بلوكاس فاسكيز على الطرف الأيسر، مع إدين هازارد وكريم بنزيما في الهجوم.