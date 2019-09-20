عناوين الصحف الرياضية العالمية.. أزمة ريال مدريد ومشروع ميسي وعلاقة نيمار بإيكاردي (صور)

شكلت أزمة ريال مدريد بعد الخسارة في باريس، ونتائج لقاءات الدوري الأوروبي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإطلاق ميسي لعلامته التجارية في عالم الموضة، وإعلان برشلونة عن إيرادات قياسية وديربي ميلان القادم وحظوظ يوفنتوس في دوري الأبطال.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية صباح اليوم الجمعة في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مدرب ريال مدريد بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”زيدان في دائرة الضوء“ في إشارة لكون الجميع ينتظر ردة فعله في اللقاءات القادمة.

كما تحدثت عن نتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، بعد فوز إشبيلية وخيتافي وتعادل إسبانيول.

كما اهتمت بتصريح تشافي هيرنانديز والذي قال: ”دوري الأبطال يجب ألّا يكون هاجسًا لدى برشلونة ”

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومشروعه التجاري الجديد المرتبط بعالم الموضة، وكذلك عودته للملاعب بشكل أساسي خلال لقاء غرناطة القادم.

كما اهتمت بتقديم برشلونة لميزانية الموسم والتي تفوق مليار يورو.

الصحيفة تحدثت عن فشل إسبانيول برشلونة في الفوز واكتفى بالتعادل في أول لقاء له في الدوري الأوروبي.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان وكتبت: ”أزمة بيضاء ”

كما اهتمت بنتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي: ”فوز لإشبيلية وخيتافي وتعادل لإسبانيول ”

آس

ركزت الصحيفة على خسارة ريال مدريد الكبيرة أمام باريس سان جرمان في دوري الأبطال، وتحليل عدة لاعبين سابقين للفريق الحالي وكتبت: ”دون وسط ميدان“ في إشارة للنقص الكبير للفريق في هذا الخط.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن نتائج الفرق الإسبانية في الدوري الأوروبي، فوزان لإشبيلية وخيتافي وتعادل لإسبانيول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت الصحيفة عددًا خاصًا برياضة الريغبي، وهي رياضة شعبية في فرنسا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس، تحث قيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري الذي ما زال لم يفرض أسلوبه في الفريق وكتبت: ”التحول غير المكتمل لساري ”

كما تحدثت عن فوز روما وخسارة لاتسيو في الدوري الأوروبي.

الصحيفة واصلت اهتمامها بديربي ميلان وكتبت: ”سان سيرو: الجدران ممنوعة ”

الصحيفة تحدثت عن علاقة إيكاردي ونيمار في باريس سان جرمان وكتبت: ”إيكاردي ونيمار: السلام والسلام ”

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتصريحات المدرب السابق فابيو كابيلو الذي قال: ”يوفنتوس بإمكانه الفوز بدوري الأبطال ”

كما اهتمت بديربي ميلان من خلال مواجهة بين لاعبي سينسي وريبيتش، المتناقضين.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن نتائج الفرق الإيطالي في الدوري الأوروبي، خسارة لاتسيو وفوز روما.