الاتحاد الأرجنتيني يستأنف ضد عقوبة إيقاف ميسي

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن الاتحاد المحلي سيطعن على قرار الاتحاد القاري في أمريكا الجنوبية ضد إيقاف ليونيل ميسي لمدة ثلاثة شهور.

وأوقف اتحاد أمريكا الجنوبية ميسي قائد الأرجنتين لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه؛ بعد طرده خلال الفوز 2-1 على تشيلي في مباراة المركز الثالث المتوترة بكأس كوبا أمريكا، في يوليو/تموز الماضي، والتي أعقبها تصريحات نارية اتهم فيها الاتحاد بالفساد ومجاملة البرازيل صاحبة الأرض.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية، فإن الاتحاد المحلي سيطعن على مدة العقوبة الخاصة بنجم برشلونة وقائده.

وقالت الصحيفة: ”الاتحاد الأرجنتيني سيتقدم بالتماس ضد العقوبة لكن دون أن يضمن تنفيذ ذلك. سيتعين على لجنة استئناف في الاتحاد تقييم الطعن. لا يوجد الكثير من التفاؤل“.

وانتقد ميسي الحكام وأعضاء بالاتحاد عقب الخسارة أمام البرازيل في قبل النهائي وبعد الفوز على تشيلي لتحديد المركز الثالث لكنه اعتذر لاحقًا.

وشارك الهداف التاريخي لبرشلونة لأول مرة هذا الموسم خلال التعادل السلبي على أرض بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي، ويمكن أن يبدأ المباراة المقبلة أمام غرناطة في الليغا.