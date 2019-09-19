هل تحايل ليونيل ميسي وبرشلونة على الضرائب الإسبانية؟

كشفت وثائق جديدة لـ“فوتبول ليكس“ معلومات جديدة حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي ميسي وتهرب ضريبي عبر حساب في لوكسبورغ.

وحسب الوثائق فبرشلونة دفع لوالد ميسي 10،5 مليون يورو ما بين 2010 و2016 في حساب في لوكسبورغ ولشركة تحمل اسم “ Limecu “ وهي مختصرة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كوتشيتيني.

وجاء دفع الرسوم لوالده على أساس كشافة مواهب وكان الهدف منها خفض مرتب النجم الأرجنتيني ودفع ضرائب أقل.

كما أن عددًا من العقود الموقعة من طرف شركات خورخي ميسي تشبه العقود التي وقعها برشلونة مع والد نيمار والتي اعتبرتها المحاكم الإسبانية مصطنعة للتحايل على الضرائب واضطر الفريق الكتالوني لدفع 5،5 مليون يورو بسبب التهرب الضريبي.

وبعد نهاية مشاكله من الضرائب بقرار من المحكمة قام برشلونة بتسوية طوعية لتجنيبه قضية ضريبية وطالبه بالإقرار في 2016 بالمبالغ المدفوعة لشركة ”Limecu“ لكنه رفض.

وقام برشلونة بالمهمة ودفع المبالغ لكنه أعطى نجمه مكافأة خاصة تبلغ 23 مليون يورو في عقده الجديد وهو ما رفع راتبه الإجمالي في سنة 2017 إلى 100 مليون يورو.