آرسنال يستهل مباريات الدوري الأوروبي باكتساح أينتراخت فرانكفورت الألماني (فيديو)

عاد آرسنال الإنجليزي بفوز مهم في مستهل مشوار ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-0، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالمسابقة، والتي شهدت فوز ستاندرد دو لييغ البلجيكي على ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي 1-0.

وتقدم آرسنال في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه الشاب جو ويلوك، قبل أن يضيف زميله يوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعده بدقيقتين اختتم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج أهداف فريقه بالهدف الثالث.

وعانى فرانكفورت من النقص العددي بعد طرد لاعب الوسط دومينك كوهر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وفي المجموعة الأولى، فاز إشبيلية الإسباني على مضيفه كارباج أجدام الإذربيجاني 3-0.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة 62 عن طريق خافيير هيرنانديز، قبل أن يعزز زميله منير الحدادي تقدم الفريق الإسباني في الدقيقة 78، ثم اختتم أوليفيه توريس أهداف فريقه في الدقيقة 85.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق ديديلانجي بطل لوكسمبورج فوزاً صعباً على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 4-3.

وفي المجموعة الثانية، فاز دينامو كييف الأوكراني على ضيفه مالمو السويدي 1-0، فيما تغلب كوبنهاجن الدنماركي على ضيفه لوجانو السويسري بالنتيجة ذاتها.

وفي المجموعة الثالثة، حقق بازل السويسري فوزا كاسحا 5-0 على ضيفه كراسنودار الروسي، فيما اقتنص خيتافي الإسباني فوزا صعباً 1-0 من ضيفه طرابزون سبور التركي.

وانتزع أيندهوفن الهولندي انتصاراً مثيراً من ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، بعدما تغلب عليه 3-2 في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز لاسك لينز النمساوي 1-0 على ضيفه روزنبورج النرويجي.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، بادر دونيايل مالين بالتسجيل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 19، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سيباستيان كواتس لاعب الفريق البرتغالي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25.

وقلص سبورتنغ لشبونة الفارق، بعدما أحرز برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، غير أن تيمو باومجارتي أحرز الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة 48.

وأشعل سبورتنغ المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل بيدرو مينديش الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليشهد الوقت المتبقي من المباراة محاولات مكثفة من الفريق البرتغالي لإدراك التعادل لكنها باءت بالفشل.

وفي المجموعة الخامسة، حقق كلوج الروماني مفاجأة كبيرة بفوزه 2-1 على ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء رين الفرنسي مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وكان لاتسيو هو الباديء بالتسجيل عن طريق لاعبه الأنجولي باستوس، لكن سبيريان دياك أحرز هدف التعادل لكلوج في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ثم سجل بلال العمراني الهدف الثاني للفريق الروماني في الدقيقة .75