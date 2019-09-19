إدارة برشلونة تقدم ميزانية قياسية لموسم 2019/2020

قدّمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، ميزانية للموسم الحالي 2019/2020، وتشمل إيرادات تبلغ 1،047 مليار يورو، وهو رقم قياسي في نادٍ عالمي لكرة القدم، بحسب المدير التنفيذي للنادي أوسكار غرو.

وقدّم أوسكار غرو برفقة أمين مال الفريق ”إنريكي تومباس“ التقرير المالي وينتظر تصويت الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 6 أكتوبر المقبل.

وحددت ميزانية الفريق مصاريف بقيمة 1،007 مليار يورو، وربحًا يبلغ 14 مليون يورو بزيادة تبلغ 10 ملايين يورو عن الموسم الماضي.

وبلغت إيرادات الموسم الماضي 990 مليون يورو حيث كان رقمًا قياسيًا في الفريق، وبلغت المصاريف 973 مليون يورو، بينما ارتفعت ديون الفريق إلى 217 مليون يورو.

يشار إلى أن برشلونة نال لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويحتل المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط بعد 4 مباريات.