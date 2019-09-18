صحيفة: أنسو فاتي يحصل على الجنسية الإسبانية في هذا التوقيت

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن مجلس الوزراء الإسباني قرر منح الجنسية الإسبانية للاعب أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، يوم الجمعة القادم، ليكون تحت تصرف مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 سنة والمشاركة في كأس العالم للناشئين.

وتقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بطلب عاجل لوزارات الشؤون الخارجية والثقافة والعدل من أجل تسريع وتيرة حصول نجم برشلونة على الجنسية الإسبانية؛ لكون مدرب المنتخب الإسباني تحت 17 سنة مطالب بالإعلان عن لائحة أولية تضم 50 لاعبًا قبل يوم الأربعاء القادم.

ولد أنسو فاتي البالغ 16 سنة في غينيا الاستوائية وترغب البرتغال في ضمه أيضًا لمنتخباتها السنية الصغرى، لكن اللاعب عبّر عن رغبته في تمثيل منتخب إسبانيا.

وتُجرى بطولة العالم لتحت 17 سنة في البرازيل الشهر القادم.