التشكيلة الرسمية لمباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

كشف أرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، عن تشكيلة الفريق في مواجهة بروسيا دورتموند، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

وشهدت التشكيلة تواصل غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل مشاركة لويس سواريز منذ البداية بعد دخوله بديلًا أمام فالنسيا، السبت الماضي.

ويقود هجوم برشلونة، لويس سواريز، بجانب أنطوان غريزمان، والشاب أنسو فاتي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونغ

الهجوم: غريزمان، سواريز، فاتي

وجاءت تشكيلة دورتموند كالآتي:

حراسة المرمى: بوركي.

خط الدفاع: حكيمي، هوميلز، أكانجي، جيريرو.

خط الوسط: ديلاني، فيتسل، رويس، سانشو.

خط الهجوم: هازارد، ألكاسير.