كاسياس يتحدث عن إمكانية عودته للملاعب وخلافه مع مورينيو

أجاب الحارس الإسباني إيكر كاسياس، لاعب بورتو البرتغالي، عن أسئلة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صحيفة ”ماركا“ أبرز الإجابات بشأن عدد من القضايا، ومن بينها عودته للعب بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها الموسم الماضي.

وقال كاسياس عن عودته للملاعب: ”حاليًّا دخلت مرحلة جديدة من التعافي، يجب أن أقول إن عليّ أن أطلب من قلبي شيئًا أكثر، لكن لا شيء مستعجلًا يجب فقط استعادة الإحساس“.

وأضاف عن المنتخب الإسباني: ”المنتخب محميٌّ جيدًا ليس فقط بالحراس الثلاثة المتواجدين، لكن هناك العديد من الحراس الجيدين، والمدرب هو من يقرر الاختيار، خلق التنافس جيد الكل فيه فائز“.

كما أجاب عن خلافه مع جوزيه مورينيو حين كان مدربًا لريال مدريد، موضحًا: ”ليس لدي أي مشكلة معه، الوضعية التي عشناها كانت وضعيتنا جميعًا، عشت معه لحظات جيدة وأخرى أقل“.

وقال عن أفضل حارس في العالم حاليًّا: ”إنه سؤال بمليون دولار، إن كان عليّ تحديد واحد فقط حاليًّا أقول أوبلاك“.

وأشاد مورينيو بالبرتغالي جواو فيليكيس، لاعب أتلتيكو مدريد، وجيمس رودريغيز، نجم ريال مدريد، مشيرًا: ”إنه لاعب بمستقبل كبير يملك موهبة ويطلبون منه الأقصى، المسؤولية مع الطلب تذهب للأسوأ حين يرتبط بالمبلغ الذي دفع فيه، يجب أن يعرف أنه ذهب لفريق يرغب في الألقاب والناس ترغب أن يكون خليفة لغريزمان“.

وأضاف عن النجم الكولومبي لاعب ريال مدريد: ”جيمس يعطيك عدة أشياء في لقاء، إنه يساري ممتع، أحب فعلًا ما يفعله ضربات أخطاء ضربات زاوية، إنه خطر إن تركته يلعب ويفكر سيمنحك الكرة في المكان الذي ترغب فيه“.

ولم ينس كاسياس مواطنه لاعب التنس نادال، قائلًا: ”نادال يجب أن يوضع له تمثال في كل مدينة في إسبانيا، إنه نموذج للصغار وللرياضيين الأقل مستوى، كان لنا الحظ في رؤية رياضي مثله حين كان يتطور على ملاعب التنس“.

وكان كاسياس تعرض لأزمة قلبية خلال مرانه فريقه تم نقله إلى المستشفى ليجري جراحة عاجلة، ولفتت بعض التقارير إلى احتمالية نهاية مشواره الكروي.

وكانت إدارة بورتو أعلنت في وقت سابق انضمام كاسياس للطاقة التدريبي للنادي البرتغالي ليصبح حلقة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني.

كاسياس لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 1999/2000 وحتى 2015/2016 قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي حتى الآن.

يذكر أن صاحب الـ 37 عامًا حقق 24 بطولة متنوعة برفقة ريال مدريد وبورتو بخلاف ما حققه مع المنتخب الإسباني بالتتويج ببطولة كأس العالم 2010.