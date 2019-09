ماذا قال سيرجيو راموس بعد معادلة رقم كاسياس مع المنتخب الإسباني؟

أصبح المدافع الإسباني سيرجيو راموس أكثر لاعب يمثل بلاده دوليًّا بعد مشاركته في لقاء جزر الفارو، مساء الأحد، بخوض مباراته الدولية رقم 167، والذي شهد فوز منتخب إسبانيا 4-0 واقترابه من بلوغ نهائيات ”يورو 2020“.

ويطارد راموس عدة أرقام قياسية، حيث يفصله 9 لقاءات عن الإيطالي جانلويجي بوفون، عميد لاعبي أوروبا، و17 لقاءً عن الدولي المصري السابق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، كما يفصله هدف عن الأرجنتيني باساريلا ليصبح المدافع الأكثر تسجيلًا دوليًّا.

وقال راموس بعد تحقيقه الرقم القياسي في تصريحات نشرتها صحيفة ”آس“: ”إنها لحظة فرح وتتويج لمشواري، هذا اللقب أهديه لعائلتي كيني ولويس إنريكي“.

وأضاف مدافع ريال مدريد: ”لعبت صغيرًا وحزت ثقة كل المدربين ولم تعاندني الإصابات رغم كون الرقم كان في حوزة صديق، أريد أن أدافع عن ألوان المنتخب لفترة أطول“.

وتحدث قائد ريال مدريد عن فريقه، قائلًا: ”دوري أبطال أوروبا فرصة للتجربة وللتطور“.

167 – Sergio Ramos has played 167 international games for Spain equaling Iker Casillas as the player to have appeared more often ever. Captain pic.twitter.com/dneCOSFUuz

