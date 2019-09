ماذا طلب نيمار من جماهير باريس سان جيرمان بعد الهتافات ”السيئة“ ضده؟

أكد البرازيلي نيمار أنه كان يتوقع معاملة جماهير باريس سان جيرمان بعد الفترة المعقدة في الصيف لكنه طالبهم بمساندة بقية اللاعبين لكونهم لا ذنب لهم.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها ”سبورت“: ”بالنسبة لي لم يكن الأمر معقدًا، أنا هادئ أعرف كل ما جرى وأتفهم الأنصار، لكني لاعب في باريس سان جيرمان حاليًا ونحن 25 لاعبًا، لن تركزوا على واحد منهم، بقية اللاعبين لا يستحقون هذه الوضعية، يجب مساندة باريس سان جرمان الفريق ككل، لأننا كلنا أقوى“.

وأضاف النجم البرازيلي حول ما تعرض له في لقاء ستراسبورغ: ”مؤسف، كنت أعرف أنهم سيفعلون ذلك، إنها مسألة كرة القدم لكن في النهاية الله عادل أنه لقاء في كرة القدم، تم سبي في ملاعب أخرى في البرازيل وفي فرنسا، لكن حاليًا أعرف أني سألعب كل لقاء وكأني لاعب للفريق المنافس، أريد أن أقول ليس لدي أي مشاكل مع الأنصار.“

Neymar booed as he’s announced by the Parc des Princes speaker. (???? @AurelienLgMoec ) pic.twitter.com/qdCaFp5j2I

Neymar was booed extensively against Strasbourg then he did this in injury time. pic.twitter.com/ZsdHBh8IEl

— Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) September 14, 2019