جماهير باريس سان جيرمان تتوعد نيمار

سيكون النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على موعد مع أوقات صعبة عصيبة، في مباراة فريقه مع ستراسبورغ، اليوم السبت، في الدوري المحلي.

وأصدرت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان بيانًا شديد اللهجة، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قالت فيه: ”كُرويًا، نيمار من أفضل المواهب بين أبناء جيله، لكنها ليست النقطة الأهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي، بل نستنكر عدم احترام نادينا عدة مرات، وإهانته في أحيان أخرى“.

وأضاف البيان ”ندعو جميع الفئات من جماهير النادي، التي شعرت بالإحباط في لحظة ما، أن تعبر عن رد فعلها، و(تؤكد) أن نيمار لم يعد من حقه أن يخطئ مجددًا، وأن طريق التضحية والعفو عنه سيكون طويلًا.. طويلًا للغاية.. بالتأكيد سنعاقب الفريق ليوم واحد“.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على نيمار، مع إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وكان نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، محور الحديث في سوق الانتقالات الصيفي 2019، وعبر عن رغبته القوية في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وقد سعى برشلونة للتعاقد معه لكن الصفقة لم تتم.

ولم يشارك نيمار في أي مباراة ودية أو رسمية مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.