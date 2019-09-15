خلال مباراة برشلونة ضد فالنسيا.. سرقة منزل لاعب النادي الكتالوني

كشفت وسائل إعلام إسبانية، تعرض منزل الفرنسي صاموئيل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، للسرقة، خلال مباراة النادي الكتالوني ضد فالنسيا، على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، السبت.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن 4 أشخاص اقتحموا منزل أومتيتي، في حين تجري الشرطة المحلية تحقيقًا في الحادثة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل لاعب من برشلونة للسرقة، خلال مباريات النادي الكتالوني.

ولم يشارك أومتيتي في المباراة بعدما أعلن برشلونة غياب اللاعب مدة شهر ونصف بعد إصابته خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي.

ولم يشارك أومتيتي مع برشلونة أي مباراة الموسم الحالي، وفقد مكانه لصالح مواطنه كليمونت لينغليت.

وشارك أومتيتي في 15 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، بواقع 14 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1268 دقيقة.