صحيفة: ريال مدريد وبرشلونة يحلمان بهذا المدرب

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ريال مدريد وبرشلونة يحلمان بالتعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“، فإن زيدان وفالفيردي مدربا ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، لا يعيشان أفضل لحظاتهما، وبالتالي فإن الناديين يفكران بالفعل في بدائل ممكنة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب هو المدرب الأكثر طلبًا في أوروبا حاليًا.

ونال كلوب، البالغ من العمر 52 عامًا، إعجاب المتابعين منذ توليه تدريب بروسيا دورتموند الألماني، حيث قاده للقبين في الدوري الألماني، وصعد به لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012/2013.

ويتولى كلوب تدريب ليفربول، منذ أكتوبر 2015، وأحدث نقلة نوعية في الفريق، حيث قاده لنهائي الدوري الأوروبي العام 2016، ونهائيين في دوري أبطال أوروبا (2018 و2019)، وأحرز لقب العام الماضي، كما أنه كان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات.

ولا يبدو أن حلم ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع كلوب سيتحقق على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، إذ يرتبط مع ليفربول بعقد حتى العام 2022، ولا يبدو أن إدارة الريدز مستعدة للسماح للمدرب الألماني بالرحيل.

وسبق كلوب أن أعلن نيته العودة لتدريب بروسيا دورتموند، إلى جانب تدريب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.