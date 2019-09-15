منتخب إسبانيا يقهر الأرجنتين ويتوَّج بطلًا لكأس العالم لكرة السلة

تُوِّج المنتخب الإسباني بطلًا لبطولة كأس العالم كرة السلة، في بكين، بفوز (95-75) على منافسه الأرجنتين، الأحد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزه الثامن على التوالي بفوزه على الأرجنتين؛ ليتوج باللقب العالمي للمرة الثانية، بعد أن أحرز لقب العام 2006 في اليابان.

وخسر منتخب الأرجنتين النهائي للمرة الثانية؛ إذ سبق أن سقط في نهائي 2002 في الولايات المتحدة، علمًا أن التانغو أحرز اللقب مرة وحيدة وكان في النسخة الأولى من البطولة، العام 1950.

والخسارة في المباراة النهائية هي الأولى للتانغو الأرجنتيني في النسخة الحالية من البطولة، إذ حقق 7 انتصارات متتالية.

يشار إلى أن منتخب الولايات المتحدة والصين يحملان الرقم القياسي في البطولة بالتتويج باللقب 5 مرات لكل منهما.