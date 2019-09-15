إشبيلية يقتنص فوزًا صعبًا على ديبورتيفو ألافيس ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق إشبيلية فوزًا صعبًا على منافسه ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب مينديزوروزا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع خوان جوردن في الدقيقة 37، من ركلة حرة رائعة اكتفى حارس ديبورتيفو ألافيس بمشاهدتها وهي تلج الشباك.

وحقق إشبيلية فوزه الثالث مقابل تعادل في 4 مباريات، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد، الذي خسر 0/2 أمام ريال سوسيداد، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 5 نقاط في المركز العاشر (مؤقتًا).