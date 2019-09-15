لماذا يشكل نيمار خطرًا على أنستو فاتي؟

قالت صحيفة ماركا، إن البرازيلي نيمار سيشكل خطرًا على الشاب المتألق أنستو فاتي حال تم التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ويقدم فاتي الذي سجل هدفًا وصنع آخر في مباراة برشلونة وفالنسيا مستويات ممتازة، منذ تصعيده من مدرسة النادي.

وأشارت ماركا، إلى أن قدوم نيمار يعني مشاركته أساسيًا، وهو ما سيوقف تطور فاتي مع الفريق الأول، وهو أمر تخشاه أيضًا جماهير النادي التي ارتبطت سريعًا باللاعب الشاب، في ظل موقفها من نيمار.

ويرفض قطاع كبير من جمهور برشلونة التعاقد مع نيمار بعدما غادر النادي قبل عامين من خلال الشرط الجزائي.

وبحسب ماركا، فإن فاتي يحظى بدعم ليونيل ميسي، كما أن شقيق الأخير هو وكيل اللاعب، غير أن ميسي يدعم أيضًا قدوم نيمار لمساعدته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال الإعلامي فيرناندو بولو عن فاتي: ”ما كنا نبحث عن رؤيته باليسار من نيمار .. ظهر من انسو فاتي ذو الـ 16 عاما، الجودة .. الثقة بالنفس .. الابتكار“.

وأصبح أنسو فاتي ذو الـ16 عامًا و 318 يومًا أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني.