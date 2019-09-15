ميسي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية، اليوم الأحد؛ استعدادًا لملاقاة بروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن ”ميسي عاد اليوم للتدرب مع المجموعة.. إلا أنه من المستحيل عمليًا أن يلعب مباراة الثلاثاء، ولكن من المتوقع أن يرافق البعثة للشد من أزرهم“.

وأضافت: ”سيتدرب ليو مرة أخرى يوم الإثنين قبل السفر، ويمكن أن يسافر حتى مع الفريق، على الرغم من عدم لعبه“.

وتغيب ميسي عن فريقه الكتالوني منذ شهر ونصف؛ بسبب إصابة في السمانة كان قد تعرض لها في أول تدريب له في بداية شهر أغسطس الماضي.

وتأجلت عودة الدولي الأرجنتيني أكثر من مرة، خاصة وأن المدرب إرنستو فالفيردي لم يرغب في المخاطرة به حتى لا تعاوده الإصابة من جديد.

القرار النهائي بحسب الصحيفة سيعود للمدرب فالفيردي الذي سبق وأكد أنه لن يخاطر بمشاركة أي لاعب ليس جاهزًا بنسبة 100%.

وقال فالفيردي، مساء السبت إثر مباراة فالنسيا: ”من حيث المبدأ لقد حصل على فترة راحة قصيرة للتعافي من إصابة في ربلة الساق، ولذلك تعاملنا بهدوء، وميسي لاعب حاسم، ونأمل أن يعود قريبًا وأن يكون في حالة جيدة، حيث لا نريد أن نعود خطوة إلى الخلف“.

واختتم: ”غياب ميسي سيكون ملاحظًا دائمًا، لكن ذلك يضع الفرصة أمام لاعبين آخرين للتقدم إلى الأمام“.