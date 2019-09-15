تفاصيل عرض بيكهام لضم ميسي لإنتر ميامي

كشفت صحيفة ”The Sun“ البريطانية عن تفاصيل عرض النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد، وريال مدريد السابق، ومالك فريق إنتر ميامي الحالي، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة.

ووفقًا للصحيفة، فقد تقابل مساعدي بيكهام مع خورخي ميسي، والد اللاعب الدولي لكي يعرضوا عليهم مشروعهم“.

وأضافت: ”بيكهام يريد من ميسي الانضمام وأن يلعب القسم الأول من شهر 6 لـ شهر 12 في أمريكا ثم يعود لأوروبا لمرحلة الحسم مع البارسا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اجتماعًا عقد مؤخرًا في لندن بين بول ماكدونو، مساعد بيكهام، ووالد ميسي، للتفاوض حول الصفقة.

ويستعد فريق بيكهام الجديد للمشاركة في الدوري الأمريكي، في مارس/آذار 2020، ويرغب قائد إنجلترا السابق، في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان بيونيو/حزيران المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي، بعدما كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في تعاقده يتيح له الرحيل بنهاية الموسم.

وسبق أن أكدت تقارير صحفية، أنَّ مستشاري النجم الأرجنتيني يضعون طلبات ضخمة قد تعيق إتمام الصفقة.