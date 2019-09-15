صحيفة: بيكهام يتخذ الخطوة الأولى لضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي

ما زالت المحاولة الجريئة من الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأمريكي، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستمرة، حيث ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أنه أرسل بول ماكدونو، المدير الرياضي، إلى لندن، للقاء والد ميسي ومناقشة إمكانية ضمه.

وسيدخل إنتر ميامي دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين بداية من الموسم المقبل، وعبر النجم الإنجليزي سابقًا عن رغبته في جلب نجوم كبيرة لفريقه.

ويملك النجم الأرجنتيني بندًا في عقده يسمح له بالرحيل بداية من الصيف المقبل، شريطة ألا يكون رحيله إلى فريق أوروبي، وهو ما يحاول بيكهام استغلاله لجلبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر والد ميسي كلمة السر في مستقبل ابنه لكونه مستشاره ومسؤولًا عن إدارة أعماله، بينما بول ماكدونو مبعوث بيكهام يعتبر أحد الإداريين الجيدين في عالم الرياضة الأمريكية.