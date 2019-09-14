ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فالنسيا وخسارة أتلتيكو مدريد (صورة)

اكتسح برشلونة حامل اللقب، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله ”كامب نو“، في الدوري الإسباني

وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيكيه في الدقائق 2 و7 و51 على الترتيب، وسواريز هدفين في الدقائق 61 و82، بينما سجل لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 27، وماكسي غوميز في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار يقفز برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، وبمساندة جمهور ضخم في ملعبه المجدد، وضع ريال سوسيداد حدا لبداية أتلتيكو مدريد المثالية للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوز مستحق 2-صفر اليوم السبت.

ومنح مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد السابق الفريق القادم من إقليم الباسك التقدم بعد 58 دقيقة في أول مباراة بملعبه المجدد استاد ريال.

وضاعف الوافد الجديد ناتشو مونريال تقدم سوسيداد بعد ثلاث دقائق أخرى، عندما استغل خطأ من حارس أتليتيكو يان أوبلاك الذي تعين عليه مغادرة الملعب لاحقا بعد تلقيه ضربة في الرأس رغم اعتراضات الحارس السلوفيني على استبداله.

وبقي أتلتيكو في صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط من أربع مباريات لكن إشبيلية يستطيع تجاوزه إلى القمة إذا فاز على ألافيس، غدا الأحد، ويملك سوسيداد سبع نقاط.